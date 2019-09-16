وقال خوان كارلوس غانيان، المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، لوكالة فرانس برس: "كان هناك 9 أشخاص على متن الطائرة. توفي 7 وأصيب 2 آخران بجروح خطيرة".

وأضاف أن الجريح الـ3 هو "طفل من الحيّ" حيث تحطّمت الطائرة. وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن الطائرة التابعة لشركة ترانسباسيفيكو الخاصة تحطّمت في حي خونين نحو الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي 19:11 بتوقيت غرينتش "بُعيد دقائق" من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.

وأضافت "في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث. هناك محقّقون في الموقع من أجل استيضاح أسبابه".