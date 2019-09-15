وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان "يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها".

ونقلت "رويترز" عن البيان "الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تصعيد في ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي الإنساني".

من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في بيان، إن "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".

وأضافت "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.

وجاءت تصريحات موغيريني بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط لشركة أرامكو السعودية.