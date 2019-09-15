وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، في بيان، إن "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".

وأضافت "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.

وجاءت تصريحات موغيريني بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط لشركة أرامكو السعودية.

تصريحات أميركية "قوية"

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر إن "طهران تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية، في حين يتظاهر حسن روحاني وجواد ظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" في إشارة إلى الرئيس الإيراني ووزير خارجيتها.

وأضاف "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو حليف وثيق لترامب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن هجمات السبت على شركة أرامكو تظهر أن إيران غير مهتمة بالسلام وتسعى بدلا من ذلك إلى امتلاك أسلحة نووية وإلى الهيمنة الإقليمية.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر "حان الوقت الآن أن تضع الولايات المتحدة على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم".