وأوضحت الشرطة الكندية في بيان أن كاميرون أورتيز يواجه 5 تهم بموجب القانون الجنائي وقانون أمن المعلومات.

وصرح مدع عام للصحفيين بأن المتهم حصل على معلومات حساسة وخزنها، مشيرا إلى أن السلطات ترجح أنه كان يريد إبلاغها لأشخاص لا ينبغي إبلاغهم بها.

وذكرت وسائل إعلام محلية في كندا أن أورتيز كان كبير المستشارين لمفوض الشرطة الكندية السابق، وكان يشرف على عمليات مكافحة التجسس.

وأبلغ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي يقوم بحملة انتخابية للفوز بولاية ثانية الصحفيين "يمكنني أن أؤكد لكم أن السلطات تأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، دون أن يضيف أي معلومات أخرى.

وتخشى شرطة الكندية من أن تؤدي سرقة أورتيز لكميات كبيرة من المعلومات إلى تعريض التحقيقات للخطر.

ولم يتضح حتى الآن الجهة الخارجية التي يفترض أنها تعاونت مع مسؤول الاستخبارات الكندي.