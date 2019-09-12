قال ميشال بارنييه، الخميس، إنه لا يرى "أسبابا للتفاؤل" بإمكان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي.

وأكد في بيان أمام رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي: "ليس لدينا أسباب تدعونا الى التفاؤل" بفرص التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر.

وأضاف مفاوض الاتحاد الأوروبي: "لا يمكنني أن أقول لكم بموضوعية ما إذا كانت الاتصالات مع حكومة السيد جونسون ستؤدي إلى اتفاق في منتصف أكتوبر".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بارنييه قوله: "سنرى في الأسابيع المقبلة ما إذا كان البريطانيون قادرين على تقديم مقترحات ملموسة كتابة تكون صالحة قانونيا".

وتابع أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ علما بهذا الوضع في القمة الأوروبية.

وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإن المجلس (رؤساء الدول والحكومات) الأوروبي سيأخذ علما ويقرر التمديد الإضافي المحتمل، إذا تم تقديم طلب بذلك".

وخروج المملكة المتحدة من التكتل مقرر في 31 أكتوبر، أي عشية تولي الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين مهامها.