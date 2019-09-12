ومن بين الصحفيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، رسام الكاريكاتور موسى كارت. ونقلت "فرانس برس" عن المحامي تورا بيكين قوله، إنه يتوقع الإفراج عنهم هذا "المساء".

وكانت محكمة استئناف أكدت في فبراير الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في "جمهوريت" المنتقدة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي، وكاتب العمود قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

وأثارت محاكمة هؤلاء الصحفيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية، إذ دعت الولايات المتحدة وألمانيا أردوغان إلى الكف عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحافيين.

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة، فإن تركيا تعتبر الأكثر تراجعا على المستوى الدولي في هذا المضمار، في ظل حبس مزيد من الصحفيين، حتى أصبحت تركيا أكبر سجن للصحفيين، فضلا عن تقييد حرية المراسلين الأجانب وصولا إلى طردهم من البلاد.

وقالت المنظمة إن تركيا تحت قيادة أردوغان تقبع في المرتبة الـ157 في قائمة الدول من حيث حرية الصحافة، مشيرة إلى أن "عداء المسؤولين السياسيين في دولة مستبدة مثلها وصل إلى درجة تعميم الاتهامات بالإرهاب ضد الصحفيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيا".