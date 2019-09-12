وهاجم رجل يميني متطرف بأسلحة نصف آلية، على مسلمين، أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست شيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، يوم 15 مارس، وبث المهاجم إطلاق النار مباشرة عبر فيسبوك.

ودفع الأسترالي برينتون تارانت (29 عاما) ببراءته في 92 تهمة وجهت له من بينها القتل والإرهاب.

وكان من المقرر بدء محاكمته في 4 مايو 2020، لكن قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، قال إن المدعين نبهوا المحكمة إلى "وجود صعوبات بسبب تداخل الموعد مع شهر رمضان المعظم الذي يحل في مايو من العام القادم".

وأضاف ماندر في بيان أصدرته المحكمة "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة من المسلمين".

وقال إن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل وستبدأ المحاكمة في الثاني من يونيو.

وانتقد المسلمون في نيوزيلندا النظام القضائي، بسبب الوقت الذي استغرقه مثول المتهم للمحاكمة وعقدها في رمضان.

وقال المدعون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحاكمة نحو 6 أسابيع لكن ماندر قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها قد تستغرق وقتا أطول.