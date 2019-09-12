ويلزم القانون غالبية المهاجرين الراغبين في اللجوء بالسعي أولا لإيجاد ملاذ آمن في بلد ثالث عبروا من خلاله في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن من الجائز أن يدخل حيز التنفيذ بينما تستمر الطعون القانونية في مشروعيته.

ومن بين قضاة المحكمة التسعة، عارضت القاضيتان الليبراليتان سونيا سوتومايور وروث بادر جينسبرج القانون.

ومنح الحكم ترامب انتصارا في وقت رفضت فيه محاكم أقل درجة كثيرا من سياساته المتعلقة بالهجرة. وقال ترامب على تويتر "انتصار كبير من المحكمة الأميركية العليا لقانون اللجوء عند الحدود!".

وسيمنع القانون غالبية المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود الجنوبية الأميركية. وهو يمثل أحدث جهود إدارة ترامب لكبح الهجرة، وهي قضية رئيسية في رئاسته وحملته للفوز بفترة جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.