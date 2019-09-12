ونقلت وكالة فارنس برس عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرا جدا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.

وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.

وعندما سئل بومبيو عن إمكانية عقد لقاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، كرر تعليقات أدلى بها ترامب الاثنين قائلا: "هو مستعد للقاء دون شروط مسبقة".

وبشأن الحرب التجارية مع الصين رحب الرئيس الأميركي بقرار بكين إعفاء عدد من السلع الأميركية من زيادة الرسوم الجمركية، ووصفه بـ"الخطوة الكبيرة".

ومن المقرر أن يجتمع عدد من كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لاستئناف المحادثات في واشنطن الشهر المقبل بعد التدهور الحاد في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الصيف.

وحول إقالته مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قال ترامب إن الأخير "ارتكب عددا من الأخطاء"، مضيفا أن الإدارة تدرس ملفات خمسة أشخاص لخلافة بولتون.