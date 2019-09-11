وأضاف ترامب، أثناء حديثه لصحفيين، أن بولتون لم يكن يتفق مع كثير من المسؤولين المهمين في الإدارة الأميركية الحالية.

ورجح ترامب أن يجري الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون، خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأميركي أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".

وأعلن ترامب، الثلاثاء، إقالة مفاجئة لبولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

ووصف ترامب بولتون بـ"الشخص القاسي"، وقال إنه "يميل إلى التدخلات العسكرية، في حين أن غزو العراق مثلا كان خطأ جسيما"، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.

وقال ترامب على حسابه في تويتر: "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة".

كما عارض بولتون، الشخصية الرئيسية وراء موقف ترامب الصارم من إيران، اقتراحات الرئيس بعقد اجتماع محتمل مع القيادة الإيرانية. ودعا إلى اتباع نهج أكثر صرامة بشأن روسيا وأفغانستان.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن هذا الإعلان جاء بعد محادثة شابها التوتر، الاثنين، وتناولت اختلاف موقف الرجلين بشأن أفغانستان.

وكان بولتون (70 عاما)، والذي تولى هذا المنصب في أبريل 2018 خلفا لإتش.آر مكماستر، على خلاف دائم مع وزير الخارجية مايك بومبيو، المعروف بولائه لترامب.

وأقر بومبيو بأنه كانت هناك خلافات كثيرة بينه وبولتون، لكنه قال للصحفيين :"لا أعتقد أن أي زعيم في أي جزء من العالم يجب أن يفترض أن سياسة ترامب الخارجية ستتغير بشكل ملموس لمجرد أن أحدنا غادر منصبه".