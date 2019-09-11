وكالات - أبوظبي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر.