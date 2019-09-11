وقال دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأميركي، في مقابلة مع رويترز إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس "التصنيف" أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

وقال برويليت "سنواصل ‘حملة أقصى ضغط’ هذه لأننا نريد لإيران أن تتغير."

وأضاف أن الولايات المتحدة تمضي قدما أيضا في زيادة إنتاجها النفطي، رغم ما قد يسببه ذلك من صعوبات لأوبك، حيث تكافح المنظمة لدعم أسعار الخام من خلال كبح الإمدادات.

وتابع "سنشجع سياسات ستنهض بإنتاج الطاقة في أنحاء الولايات المتحدة،" مضيفا أن أي تأثير محتمل على أوبك أو على أسعار النفط ليس "مبعث قلق".

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12.27 مليون برميل يوميا في 2019، من مستوى قياسي بلغ 10.99 مليون برميل يوميا في 2018.

واتفقت أوبك وحلفاء من خارج المنظمة بقيادة روسيا في ديسمبر كانون الأول على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني هذا العام وتستمر الاتفاقية حتى مارس آذار 2020.

وتجتمع في أبوظبي يوم الخميس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، التي تضم منتجون رئيسيون مثل السعودية وروسيا، وترفع تقارير عن مدى الالتزام بخفض الإنتاج.

لكن ضعف أسعار النفط، التي هبطت من ذروة 2019 المسجلة فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل نيسان إلى نحو 63 دولارا الآن، قد يضغط على أوبك وحلفائها لإجراء مزيد من الخفض وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على النفط والنمو الاقتصادي، حسبما يقول المحللون.