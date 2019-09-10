وقال ترامب ردا على سؤال للصحفيين: "لقد انتهت تماما. من ناحيتي انتهت"، وذلك بعد أن أعلن السبت إلغاء اجتماع سري كان مقررا مع قادة طالبان الأحد في كامب ديفيد، بسبب اعتداء دام في كابل الخميس.

وقبيل تصريحاته، غرد ترامب عبر "تويتر" مؤكدا أن واشنطن كثفت ضرباتها ضد "أعدائها" في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة بدرجة غير مسبوقة منذ 10 سنوات.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن واشنطن تريد "التزاما جديا" من طالبان لاستئناف المفاوضات، فيما وجهت الحركة تهديدا شديد اللهجة في أعقاب قرار وقف المحادثات.

وكشف ترامب عبر "تويتر" مساء السبت، أنه ألغى اجتماعا سريا كان من المزمع عقده مع قادة طالبان وقادة أفغان، الأحد، في المنتجع الرئاسي في ولاية ميريلاند.

وأجرى دبلوماسيون أميركيون محادثات مع ممثلين لحركة طالبان منذ أشهر، بهدف التوصل لخطة تهدف لسحب آلاف القوات الأميركية مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

يشار إلى أنه حتى الآن، ترفض طالبان عقد محادثات مع الحكومة الأفغانية، حيث تصفها بـ"الدمية الأميركية".