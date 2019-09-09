وأعلنت الشرطة الهولندية أن "عددا من الأشخاص" تعرضوا لإطلاق نار في شارع سكني بالحافة الجنوبية للمدينة.

وقالت الشرطة في مدينة روتردام المجاورة في تغريدة، إن هناك "عددا من الضحايا" جراء إطلاق النار، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالاتهم، وذكرت أنها تحقق في الحادث.

وقالت صحيفة "دي تليجراف" المحلية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق في الحادث، إن شرطيا قتل أفراد أسرة بالرصاص قبل أن ينتحر.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع داخل أحد المنازل في دوردريخت، لافتة إلى أن طائرتي إسعاف وصلتا للموقع، إلى جانب عدد من سيارات الشرطة والإسعاف.

ولا تزال أسباب الحادث وملابساته غير واضحة حتى الآن.