وأبلغ جونسون رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية يمكن تأمينه في الوقت المناسب لتمكين رحيل بريطانيا السلس عن الاتحاد بحلول الموعد المحدد، على ما أوردت "أسوشيتد برس".

وقال إن الخروج "دون الاتفاق" عن الاتحاد الأوروبي سيمثل "فشلا في الحكم".

وصرح فارادكار، من جانبه، في ظهور مشترك مع جونسون، قبل بدء اجتماع في دبلن إن بريطانيا لم تنتج أي بدائل واقعية لاتفاق شبكة الأمان (باكستوب) المثير للجدل الذي توصلت إليه سلف جونسون، تيريزا ماي.

وكانت المعارضة لهذا الاتفاق سببا رئيسيا وراء رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي في ثلاث مناسبات في وقت سابق من هذا العام.

والهدف من اتفاق باكستوب التأكد من عدم وجود حدود جامدة بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.

ويقول الزعيم الأيرلندي إن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات، وأنه يجب احترام اتفاقية سلام الجمعة العظيمة، التي تنص على عدم إعادة فرض أي حدود جامدة في الجزيرة.