والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطمت نوافذ وانقلبت سيارات وفق وسائل إعلام محلية.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخّي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية و الفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".

وأظهرت مشاهد تلفزيونية سقفاً ضخماً لمحطة وقود منهاراً في تاتياما، جنوبي طوكيو.

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالي 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، كما توقفت حركة العبّارات في خليج طوكيو.