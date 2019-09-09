وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أخطأ نتانياهو في نطق اسم نظيره البريطاني، بوريس جونسون، قائلا بوريس يلتسين، الرئيس الروسي الراحل الذي توفي في 2007، وعلى الفور صحح وزراء المجلس أخطأ نتانياهو.

لكن مقطعا مسجلا مصورا رسميا للاجتماع نشر بعد ساعات معدلا، وفيه يظهر نتنياهو ليقول بدلا من "يلتسين": "بوريس جونسون".

ويأتي الخطأ في الوقت الذي يكافح فيه نتانياهو من أجل الاستمرار في السلطة قبل إعادة انتخابات في إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان رئيسا الوزراء الإسرائيلي والبريطاني التقيا، الخميس، خلال رحلة غير معلنة مسبقا لنتانياهو إلى لندن، وهيمن عليها الملف الإيراني.