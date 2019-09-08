وقبل وصوله إلى كوريا الشمالية، ضرب إعصار "لينغ لينغ" كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بالرغم من أن البلاد قد نجت من أضرار واسعة النطاق.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن الإعصار ترك 460 منزلا و15 مبنى عاما مدمرا أو تالفا أو مغمورا بالمياه في البلاد.

وأضافت أن 46200 هكتار من الأراضي الزراعية دفنت أو غمرتها المياه.

وذكرت أن الإعصار ضرب كوريا الشمالية الساعة الثانية بعد ظهر السبت حتى منتصف ليل الأحد، مشيرة إلى أن أعمال التعافي جارية في المناطق المنكوبة بالإعصار.

وقال مراقبون من الخارج إن العواصف الممطرة يمكن أن تكون كارثة في كوريا الشمالية بسبب سوء حالة شبكات الصرف الصحي وإزالة الغابات والبنية التحتية المتدهورة في البلد الفقير.

فيما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بيونغ يانغ قد تعلن في النهاية عن المزيد من الإصابات والأضرار الناجمة عن الإعصار.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون عقد اجتماعا طارئا يوم الجمعة لمناقشة جهود الوقاية من الكوارث، ووبخ المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "لا حول لهم ولا قوة في مواجهة الإعصار، وغير مدركين لخطورته".

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن الإعصار ضعف عندما تحرك نحو كوريا الشمالية.

هذا وتسببت الأعاصير، التي ضربت كوريا الجنوبية في السنوات الماضية، في أضرار أكبر ومزيد من الخسائر.