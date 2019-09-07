وذكرت الشبكة الإخبارية "روسيا 24" أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادات لتبادل أسرى".

وشاهد مراسلون لوكالة "فرانس برس" حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتن أعلن، الخميس، أن تبادلا "كبيرا" للأسرى سيجري بين البلدين دون تحديد موعد.

وقال إن هذا الإجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في مايو.

لكن موسكو تلاقي صعوبة في الاتفاق مع كييف على أسماء الأسرى، الذين ستشملهم هذه العملية.

والأسبوع الماضي ذكرت وسائل الإعلام أن عملية تبادل باتت وشيكة وأن بعض السجناء الاوكرانيين نقلوا من سجنهم إلى سجن ليفورتوفو في موسكو. لكن يبدو أن الاستعدادات توقفت، ولم يعرف في هذه المرحلة السجناء المشمولين بهذا القرار.

وأشهر سجين أوكراني في روسيا هو الناشط السياسي أوليغ سينتسوف (43 عاما)، الذي أوقف في 2014 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في معسكر في المنطقة الروسية القطبية بتهمة "التحضير لهجمات إرهابية" بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وبين السجناء الآخرين الذين قد تتم مبادلتهم 24 بحارا أوكرانيا أسرتهم روسيا قبالة شبه جزيرة القرم في نوفمبر في أخطر مواجهة مباشرة بين البلدين منذ سنوات.