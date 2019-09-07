وتحت رقابة شرطة دورتموند، غطى الفنانون شعارات النازيين الجدد بصور ملونة في حي دورستفيلد بالمدينة في وقت مبكر من الجمعة.

ونفذت هذه الخطوة إحدى جماعات المجتمع المدني تسمى "جمعية التنوع والتسامح والديمقراطية"، ووافقت عليها سلطات المدينة والشرطة.

وقالت سلطات المدينة إن رسومات اليمينين المتطرفين كانت "شوكة في العين" لسنوات، واستخدمها النازيون الجدد "لتخويف الذين يفكرون بطريقة مختلفة".

وقال هربرت ريول، المسؤول الأمني الأبرز في ولاية شمال الراين - وستفاليا، إن النازيين الجدد "يجب ألا يعطوا مساحة قدرها ملليمتر".

وكان حي دورستفيلد شهد في الماضي العديد من الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين اليمينيين.