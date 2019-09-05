وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتانياهو "اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار"، وأضافت أن جونسون شدد على "الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي".

وهذا أول لقاء يجمع نتانياهو وجونسون، الذي تولى السلطة في أواخر يوليو الماضي خلفا لتريزا ماي.

وقالت المتحدثة إن رئيس الوزراء البريطاني يتطلع أيضا لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.

لكن نتانياهو ركز في تصريحاته على الملف الإيراني، وقال: "علمنا بانتهاك آخر يتمثل في المزيد من التحدي من جانب إيران. هذه المرة على الميدان وفقا لهدفها المتمثل في الحصول على أسلحة نووية".

الضغط على إيران

وتابع: "هذا بالإضافة إلى أعمال إيران العدوانية ضد النقل البحري الدولي وضد دول المنطقة، وكذلك محاولاتها لتنفيذ هجمات دامية في إسرائيل، المحاولات التي لم تتوقف".

وأضاف نتانياهو: "هذا هو الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، هذا هو الوقت المناسب لتكثيف الضغط عليها"، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المفاوضات مع إيران.

وذكر مكتب نتانياهو قبيل اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة سريعة إلى لندن، يسعى لبحث "الأوضاع الإقليمية والسبل لصد الإرهاب والعدوان اللذين تمارسهما إيران".