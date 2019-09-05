وأضاف لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه في مدينة سيواس بشرق تركيا "بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية، ليست واحدة أو اثنتين. لكنها (تقول لنا) إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به".



وقال أردوغان:"لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها". وفي الحقيقة هناك العديد من الدول المتقدمة التي لا تمتلك أسلحة نووية.



ووقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي عام 1980 كما وقعت معاهدة الحظر الشامل لأي تجارب نووية عام 1996، والتي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.

وقال:"إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف (الدول الأخرى) بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها".



ويقول محللون أجانب إن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية كبيرة، لكن الدولة العبرية تتبع سياسة الغموض حيال المسألة النووية وترفض تأكيد أو نفي قدراتها.