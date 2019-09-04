واكتشفت الشحنة على سفينة حاويات، رست الأسبوع الماضي في ميناء فيلكستو شرقي إنجلترا.

وقال مات هورن من الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، في بيان: "هذه عملية مصادرة غير مسبوقة لشحنة هروين في المملكة المتحدة، وواحدة من أكبر العمليات في أوروبا".

وكانت معلومات وردت للوكالة أكدت أن الهروين سيكون موجودا على السفينة عندما ترسو في بريطانيا، في طريقها إلى أنتويرب ببلجيكا.

وبعد أن نقل أفراد الأمن المخدرات، أعادوا الحاوية إلى السفينة التي واصلت طريقها إلى أنتويرب، ورست في الميناء البلجيكي الأحد.

وقالت الوكالة إن 4 أشخاص اعتقلوا قبل أن تتحرك الناقلة إلى روتردام.