وأيضا قالت وول مارت، أكبر شركة تجزئة أميركية لبيع الأسلحة، إنها ستوقف بيع المسدسات في ألاسكا وهي الولاية الأميركية الوحيدة التي تبيع فيها مثل هذه الأسلحة.

وستوقف وول مارت بيع ذخائر البنادق قصيرة الماسورة مثل عيار2.23 وعيار 5.56 بعد نفاد الكمية الحالية.

وقالت الشركة إنه بينما يشيع استخدام مثل هذا النوع من الذخيرة في بنادق الصيد فإنه يستخدم أيضا في الأسلحة العسكرية النمط.

وأضافت أنها ستوقف أيضا مبيعات ذخائر المسدسات.

وقالت الشركة التي تتعرض لضغوط لتغيير سياساتها في مجا لبيع الأسلحة إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل 31 شخصا في حوادث إطلاق نار عشوائي في تكساس و أوهايو وقع أحدها في متجر يتبع وول مارت.