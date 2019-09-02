وأكد نصرة رحيمي، يوم الاثنين، أن الانفجار وقع في منطقة شرقي كابول حيث يقيم أجانب ويوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة.

وذكر مسؤول آخر بوزارة الداخلية، في تصريح لشبكة "تولو" الإخبارية، أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة.

وكان مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد عرض على الرئيس أشرف غني مسودة اتفاق بعد إعلان أنهم "على شفا اتفاق" مع طالبان.

وقال ترامب الخميس الماضي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يخطط لخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600 في ظل اتفاق يتم التفاوض عليه مع طالبان، مقابل تخلي الحركة عن القاعدة.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن قادة طالبان يبدون في وضع متفائل، لأنهم يرون الرئيس الأميركي ترامب في حالة من العجلة والحماس لإبرام الاتفاق حتى يخلص بلاده من العبء العسكري للنزاع في أفغانستان.

لكن هذا التفاؤل لم يعتر الجميع في حركة الطالبان، لأن قادة القتال غاضبون من الجلوس إلى طاولة المباحثات مع الولايات المتحدة إذ أنهم ينظرون إلى ما يقومون به بمثابة الواجب.