وقال جونسون، في كلمة متلفزة مقتضبة، يوم الإثنين إنه لن يقبل "تحت أي ظروف" تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وأضاف جونسون، أن خطوة برلمانية لتقييد خياراته والسعي إلى تأجيل آخر لبريكست من شأنها أن "تقطع ساقي" موقف بريطانيا التفاوضي.

وأصر رئيس الوزراء على أن أفق اتفاق جديد مع قادة الاتحاد الأوروبي تتزايد لأن مسؤولي الاتحاد يعلمون أن بريطانيا لديها رؤية واضحة لما تريده.

وجاءت تصريحات جونسون عشية انتفاضة محتملة في البرلمان بسبب رغبته الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى وإن جرى ذلك بدون اتفاق.

ويسعى المتمردون في البرلمان إلى تأجيل مدته 3 أشهر، وفق ما نقلت رويترز.