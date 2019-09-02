ونقلت صحيفة "ديلي بيست" عن الكابتن برايان ماكغراث من قسم إطفاء فينتورا، أن هناك وفيات، لكنه لم يستطع تحديد عدد القتلى.

من ناحيته، صرح ماثيو كرول من خفر السواحل الأميركية، أن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا نائمين على سطح الزورق (20 مترا) تم إنقاذهم، صباح الاثنين قرب جزيرة سانتا كروز.

وتقع الجزيرة على بعد حوالي 140 كيلومتر من لوس أنجلوس، وعانى أحدهم من جروح طفيفة، وأضاف كرول أن 34 راكبا كانوا نائمين تحت السطح في عداد المفقودين.

وتملك قوات خفر السواحل مروحيات وزوارق صغيرة وزوارق شراعية سريعة لتنفيذ دوريات في المنطقة من أجل عمليات البحث والإنقاذ.