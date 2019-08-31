وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة مصحوبة بصورة يظهر فيه هو وما يدعي أنه القمر الصناعي، السبت: "أنا وناهد 1 الآن. صباح الخير يا دونالد ترامب!".

وكشف الوزير الإيراني، حين سئل عن الانفجار الذي تسبب في فشل الإطلاق، أن وزارة الدفاع ستعلن التفاصيل، وأضاف: "لكن ما نعلمه أنه لا يزال يجري تجهيز القمر ناهد في معهد أبحاث الفضاء الإيراني".

وذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن الصحفيين شاهدوا القمر الصناعي "ناهد 1" في مختبر تابع للحكومة.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق صواريخ، خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض طهران من تطوير قدرات صواريخ باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.

ونشر ترامب الجمعة على "تويتر"، صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأميركية.

وكثفت إدارة ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران بسلسلة عقوبات اقتصادية لمحاولة إجبارها على معاودة التفاوض على اتفاق توصلت إليه في عام 2015 مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي.

وعرض ترامب إجراء محادثات مع إيران لكن طهران تقول إنه ينبغي رفع العقوبات الأميركية أولا.