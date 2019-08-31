وكان بومبيو قد قال يوم الثلاثاء "أدركنا أن سلوك كوريا الشمالية المارق لا يمكن تجاهله".

ونقلت الوكالة عن تشو قولها إن تعليق بومبيو "غير منطقي ومستفز".

وقالت تشو في بيان "بومبيو اشتط في لغته، وذلك جعل من بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وحذرت من أن توقعات كوريا الشمالية من المحادثات مع واشنطن تقل تدريجيا، وأن ذلك يدفع بلادها لمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها صوب التقارب مع الولايات المتحدة.

وأضافت "من الأحرى بالولايات المتحدة أن تكف عن اختبار صبرنا بمثل هذه التصريحات، التي تثير حفيظتنا، إذا كانت تريد ألا تندم أشد الندم بعد ذلك".

وصعدت كوريا الشمالية من انتقاد بومبيو في الآونة الأخيرة، ووصفته بأنه "سم زعاف"، وشككت في محاولاته لاستئناف المحادثات.

وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، منذ فشل قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير.