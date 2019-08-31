وأوضح بومبيو عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأنالناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.



وكتب في حسابه: "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة .. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها".



وأضاف "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف"، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت أمس الجمعة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها.

وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان:"سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غيرمشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأضافت: "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات".