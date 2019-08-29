وجرى التقاط صور الأقمار الصناعية في مركز "الإمام الخميني" للفضاء، في مقاطعة سمنان الإيرانية، حسبما قالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.

وتظهر الصور دخانا أسود يتصاعد، وجزءا من منصة إطلاق تشتعل فيها النيران على ما يبدو.

وقال الباحث في معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية بالولايات المتحدة ديف شمرلر: "بغض النظر عما حدث هناك، فقد انفجرت وأنت تطالع البقايا المشتعلة لما كان موجودا هناك".

ولاحظ شمرلر وجود أنشطة أخرى في المنطقة ذاتها، مشيرا إلى أن "إيران قد تحاول إطلاق قمر صناعي آخر في المستقبل القريب".

وكان المفترض أن تطلق إيران القمر الصناعي "ناهد 1" خلال الأيام المقبلة، حيث شهد مركز الفضاء نشاطا ملحوظا في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، لم يصدر أي رد فعل رسمي عن السلطات الإيرانية بشأن القمر الصناعي.

ويأتي فشل الصاروخ وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفيما ترفض إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي جرى فرضها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.