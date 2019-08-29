وأفرجت السلطات في جبل طارق عن الناقلة، التي كانت تسمى "غريس 1"، في منتصف أغسطس، بعد نزاع استمر 5 أسابيع بشأن ما إذا كان تتنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول تركي لـ"رويترز" في وقت سابق الخميس، إن الناقلة الإيرانية لم تدخل المياه التركية، وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا.

ويوم الاثنين نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن طهران باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن مالكها سيقرر وجهتها التالية، ولم يحد المتحدث هوية المشتري.

وبعد أن أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة يوم 18 أغسطس قالت الولايات المتحدة إنها ستفعل ما بوسعها لمنع الناقلة من تسليم النفط إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأميركية.