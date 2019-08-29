وقرر المركز الأميركي الوطني للأعاصير في وقت سابق من الأربعاء، رفع تصنيف العاصفة دوريان، المتوقع أن تضرب فلوريدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى درجة "إعصار من الفئة الأولى" أثناء مرورها فوق جزر فيرجن الأميركية.

وقال ديسانتيس في بيان: "يجب أن يخزن كل مقيم في فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام بما في ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة في حالة وقوع كارثة".