وقال المدعي العام إن بين القتلى 8 نساء، موضحا أن نيابة فيراكروز التي تعد من أكثر المناطق تضررا من العنف المرتبط بتهريب المخدرات، فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضاف المدعي العام في بيان أن الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء "ربما هو نتيجة هجوم".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن الحريق اندلع عقب قيام مهاجمين باقتحام الحانة وإلقاء عبوات حارقة.

وقال حاكم فيراكروز في تغريدة إن "الجريمة الشائنة التي وقعت قبل قليل في كواتساكوالكوس لن تمر دون عقاب".

وهرع الأهالي إلى الحانة، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس في المكان، وبدت الحانة من الداخل متفحمة والكراسي مقلوبة فيما تناثر الركام في أرجائها.

وتجمعت فرقة من الشرطة وسيارات الطوارئ أمام المبنى، حيث تعد فيراكروز من المناطق التي تشهد أسوأ أعمال العنف في المكسيك.

وموقعها الاستراتيجي على ساحل المكسيك يجعلها طريقا لتجار المخدرات والمهربين الذين ينقلون مهاجرين غير قانونيين إلى الولايات المتحدة.

وكثيرا ما تندلع في تلك الولاية معارك دامية بين كارتيلات المخدرات المتنافسة والعصابات.