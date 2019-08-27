وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، إن أنقرة "ستتخذ كل الخطوات الضرورية" لحماية قواتها المنتشرة في منطقة إدلب.

وتابع أن "الوضع تعقد في شكل كبير إلى درجة بات جنودنا حاليا في خطر. لا نريد أن يستمر ذلك. سنتخذ كل الخطوات الضرورية" لحمايتهم، وأضاف أنه ناقش ذلك مع بوتن.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو وأنقرة "يتشاطران قلقا بالغا" بشأن الوضع في إدلب.

وبعد محادثات على هامش معرض للملاحة الجوية قرب موسكو، قال بوتن وأردوغان إنهما يرغبان في العمل معا لتهدئة الوضع في هذه المنطقة الحدودية مع تركيا.

وتابع في المؤتمر الصحفي، أن "الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب يثير مخاوف خطيرة لنا ولشركائنا الأتراك".

وأضاف بوتن: "نتفهم مخاوف تركيا إزاء الأمن على حدودها الجنوبية، ونعتقد أن هذه المصالح مشروعة"، موضحا أنه بحث مع نظيره التركي "تدابير مشتركة إضافية"، من أجل "تطبيع" الأوضاع، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، حاصرت القوات السورية موقع مراقبة رئيسيا للجيش التركي في مورك في شمال محافظة حماة.

وقبل ذلك بأيام، قصفت طائرات الجيش السوري وأخرى روسية، طليعة قافلة عسكرية كبيرة أرسلتها أنقرة إلى إدلب، وما تزال في مكانها منذ ذلك الحين.