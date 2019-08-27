وقال روحاني، في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة: "الخطوة هي رفع جميع العقوبات. عليكم أن ترفعوا جميع العقوبات غير القانونية وغير العادلة والخاطئة ضد الأمة الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

لكن روحاني زعم في كلمته التلفزيون أن "طهران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى مواصلة "تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".