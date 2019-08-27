وكتب بنس على تويتر "أجريت محادثة رائعة مع رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح. الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة. أميركا في عهد الرئيس دونالد ترامب ستقف دوما مع إسرائيل!". ولم يحدد بنس تلك التهديدات الوشيكة.

وكانت إسرائيل شنت غارة جوية الأحد على أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولمح نتنياهو يوم الخميس إلى احتمال ضلوع إسرائيل في سلسلة تفجيرات بالعراق ضد أهداف تابعة لميلشيات موالية لإيران في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي موسكو، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن بالغ القلق إزاء تصعيد التوتر الأخير في الشرق الأوسط.

وجدد بيان الخارجية الروسية تحذيره من "مخاطر هذه الأعمال في ظروف إقليمية ساخنة وحذر من أنها قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف مرة أخرى إلى أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".