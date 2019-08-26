وقال داود أوغلو في تصريحات صحفية موجهة إلى رفيقه السابق، الرئيس الحالي، أردوغان، "إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس ".

وجاء حديث المسؤول السابق بعدما اتهمه رفيق الأمس بـ"الخيانة" والعمل مع قوى غربية من أجل الإطاحة به.

و"فترة دفاتر الإرهاب" تمتد من الأول من يونيو حتى الأول من نوفمبر من عام 2015، وشهد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا، وفقا لداود أوغلو.

وتعليقا على هذه التطورات، قال عضو حزب الشعوب الديمقراطية، بركات قار، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن هذه التصريحات والتراشق الكلامي بين أردوغان وداود أوغلو له أبعاد سياسية.

وأضاف قار أن داود أوغلو وعلي باباجان و عبد الله غل (القادة المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا) باتوا محاصرين من قبل حكومة أردوغان التي تحاو التضييق على تحركهم السياسي، مع أحاديث عن نيتهم تشكيل أحزاب تنافس حزب أردوغان.

وقال إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يستعد لعقد مؤتمره السابع، دون أن يأتي على ذكر هؤلاء، رغم أنهم من المؤسسين، الأمر الذي أثار حنقهم ولا سيما داود أوغلو.

وفي يونيو 2015، حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 80 مقعدا في البرلمان وقطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة بمفرده.

وأشار بركات قار إلى حزب الشعوب وإجمالي الشعب التركي عانى في هذه الفترة من الهجمات الإرهابية، موضحا أن 370 مكاتب الحزب تعرضت للحرق والتفجير، فضلا عن التفجيرات الإرهابية التي حصلت في ديار بكر أولا ثم امتدت إلى أنقرة وإسطنبول، راح ضحيتها المئات.

وقال العضو في الحزب الموالي للأكراد إن داود أوغلو يقصد بكلام "دفاتر الإرهاب"، على مايبدو، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بعدما فشل في تشكيل الحكومة بشكل منفرد، اضطر لخلق مبررات، فاستخدم بعض المنظمات الإرهابية مثل داعش عبر التفجيرات التي حصلت بتركيا.

ويبدو أن داود أوغلو على علم بما جرى في تلك الفترة، خاصة أنه كان المسؤول التركي الثاني حينها، ولم يتحدث عن تلك الفترة إلا بعدما بات محاصرا، طبقا لقار.