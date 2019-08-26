ويشمل التمويل أيضا، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، دعم مبادرات عالمية طويلة الأمد لحماية الغابات المطيرة.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف القمة في مدينة بياريتس جنوب غربي فرنسا، والرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا.

وقال ماكرون إن غابات الأمازون تمثل "رئة الأرض"، مشيرا إلى أن قادة المجموعة درسوا احتمال تقديم دعم مماثل إلى دول أفريقية، تعاني من حرائق غابات مطيرة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن نظيره الأميركي، دونالد ترماب، أعرب عن دعمه للمبادرة، رغم عدم حضوره اجتماع اليوم في القمة بشأن البيئة.

وبحسب بيانات مركز أبحاث الفضاء البرازيلي، فقد اندلع 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، منذ بداية عام 2019.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المئة عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018.

ورصدت الأقمار الصناعية نحو 9500 حريق في غابات الأمازون الموجودة في البرازيل خلال الأيام الماضية.