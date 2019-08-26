وبثت الحكومة الإقليمية في جزر البليار الإسبانية ، التي تضم مايوركا، تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني قالت فيها إن الحادث وقع في الساعة 1:35 مساء (11:35 ت غ)، مشيرة إلى ان اثنين من القتلى من القصر، إضافة إلى ثلاثة بالغين واثنين من السكان المحليين كانوا على متن الطائرة الخفيفة.

وافادت وسائل الاعلام المحلية ان المروحية كانت تقوم برحلة سياحية. وذكرت وكالة الانباء الإسبانية الخاصة "أوروبا برس" أن احد ضحايا المروحية إيطالي الجنسية.

وأضافت السلطات أن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

كما نقلت عن مسؤولين محليين لم تحدد هويتهم قولهم ان جزءا من حطام الطائرة تناثر في حقل.

وأرسل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتعازيه عبر تويتر لعائلات الضحايا، معربا عن حزنه العميق "للحادث المأساوي".

لم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة دياريو دي مايوركا إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف.