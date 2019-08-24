وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبولوس، على تويتر "نرحب بالتوصل إلى حل للأشخاص الموجودين على متن أوشن فايكنغ وأنهم جميعا سيعاد توطينهم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشاد بمالطا لسماحها برسو السفينة ونزول المهاجرين منها.

وأضاف أن الدول التي وافقت على استقبالهم هي فرنسا وألمانيا ورومانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وأيرلندا.

كانت السفينة قد انتشلت المهاجرين قبل أسبوعين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن بلاده ستستقبل 150 مهاجرا من الموجودين على متن السفينة التي ترفع علم النرويج وعددهم 356.

وتقطعت السبل بالمهاجرين خلال انتظار الموافقة على دخول السفينة لأحد الموانئ بعد أن رفضت مالطا استقبالها كما رفضت إيطاليا الرد على طلبات لاستقبال المهاجرين.