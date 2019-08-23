ورفض متحدث باسم المدعي العام، الإدلاء بأي تعليق بشأن طبيعة هذا القرار الاتهامي الجديد بحق المنتج الذي شكّلت الشبهات حول ضلوعه بعشرات الانتهاكات الجنسية شرارة الانطلاق لحركة #أنا_أيضا المناهضة للتحرش الجنسي.

وأشار المتحدث إلى أن المحاكمة التي يرتقب انطلاقها في التاسع من سبتمبر القادم في محكمة مانهاتن، ما تزال في موعدها المحدد.

واتهم هارفي واينستين (67 عاما) منذ أكتوبر 2017 بارتكاب انتهاكات جنسية تراوح بين التحرش والاغتصاب في حق أكثر من ثمانين امرأة؛ بينهن نجمات كثيرات.

لكن لم يوجَّه له سوى اتهامين فقط على خلفية اعتداءين جنسيين في نيويورك بحق امرأتين، أحدهما بالاغتصاب في حادثة عائدة لسنة 2013 والثاني على خلفية اعتداء جنسي سنة 2006.

والأسبوع الماضي، أكد أحد محامي واينستين أن المدعي العام طلب من لجنة كبيرة الموافقة على قرار اتهامي جديد بحق واينستين لتضمينه الادعاءات الموجهة من امرأة ثالثة.

وبحسب وسائل إعلامية أميركية، هذه المرأة الثالثة هي أنابيلا سكيورا المعروفة خصوصا بدورها في مسلسل "ذي سوبرانوز" التلفزيوني.

وكانت سكيورا البالغة حاليا 59 عاما اتهمت هارفي واينستين في مقابلة مع مجلة "ذي نيويوركر" نهاية أكتوبر 2017 بأنه اغتصبها في مطلع التسعينات.

وأشار المحامي دايمن تشيرونيس إلى أن إضافة ادعاءات سقطت بفعل التقادم إلى القرار الاتهامي في اللحظات الأخيرة أمر "مخالف للدستور".

ولفت إلى أن الدفاع سيطلب وقف الملاحقات في حال الموافقة على قرار اتهامي جديد، وهو ما يبدو مرجحا مع الإعلان عن جلسة الاثنين.