وذكر ميتسوتاكيس: "السفينة ليست في طريقها لليونان ولم نتلق طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".

وتجوب الناقلة حاليا مياه البحر المتوسط، وبحسب بيانات موقع "مارين فيسيل ترافيك" المتخصص في تتبع تحركات السفن فإن"أرديان داريا" وصلت، صباح الخميس، إلى منطقة في البحر المتوسط تقع بين جزيرة سردينيا الإيطالية، وجزر البليار الإسبانية.

والثلاثاء، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الحرس الثوري استأجر الناقلة الإيرانية، التي غيّرت اسمها "غريس 1" بعد احتجازها في جبل طارق.

وغادرت الناقلة التي باتت تعرف باسم "أدريان داريا 1"، جبل طارق يوم 18 أغسطس الجاري، بعد احتجاز دام أسابيع.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

واحتجزت الناقلة الإيرانية التي كانت تحمل علم بنما في يوليو الماضي في جبل طارق، وذلك بعد الاشتباه في نقلها نفطا إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة السورية.