لكن أين هي الآن الناقلة الإيرانية؟

تظهر بيانات موقع "مارين فيسيل ترافيك" المتخصص في تتبع تحركات السفن أن "أرديان داريا" وصلت، صباح الخميس، 22 أغسطس الجاري، إلى منطقة في البحر المتوسط تقع بين جزير سردينيا الإيطالية، وجزر البليار الإسبانية.

ويقول الموقع إن ناقلة النفط متهجة إلى ميناء كالاماتا اليوناني، مشيرا إلى أن سرعتها الآن وصلت إلى 7.2 عقدة.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى الميناء اليوناني يوم 26 أغسطس الجاري، لكن أثينا قالت إنها لم تتلق طلبا للرسو في أي ميناء يوناني حتى الآن.

والثلاثاء، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الحرس الثوري استأجر الناقلة الإيرانية، التي غيّرت اسمها "غريس 1" بعد احتجازها في جبل طارق.

وغادرت الناقلة التي باتت تعرف باسم "أدريان داريا 1"، جبل طارق يوم 18 أغسطس الجاري، بعد احتجاز دام أسابيع.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

واحتجزت الناقلة الإيرانية التي كانت تحمل علم بنما في يوليو الماضي في جبل طارق، وذلك بعد الاشتباه في نقلها نفطا إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

ولاحقا أطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع.

وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل أمرت محكمة اتحادية أميركية باحتجازها، لكن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ طلب أميركي استند لهذا الأمر.