وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بشأن تصنيف الباراغواي "حزب الله" جماعة إرهابية: "نثني على باراغواي تصنيفها حزب الله والقاعدة وداعش وحماس كمنظمات إرهابية".

وأضاف البيان: "ستساعد هذه الخطوة الهامة في منع هذه الجماعات من القيام بهجمات إرهابية، وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجانب الغربي من العالم".

وتابع: "يعترف العالم بشكل متزايد بحزب الله على حقيقته ليس كمدافع عن لبنان كما يزعم وإنما كمنظمة إرهابية مكرسة للنهوض بأجندة إيران الخبيثة".

ومن خلال هذا الإجراء، تنضم الباراغواي إلى دول أخرى صنفت "حزب الله" جماعة إرهابية، مثل الأرجنتين وكوسوفو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا وكندا ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.