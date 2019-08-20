وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس): "الأمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات".

واستطرد المسؤول الأميركي قائلا إن "داعش" لم يعد له وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت من أن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق أعادت بناء نفسها "كما كانت في السابق"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وفي يونيو الماضي، نشر مركز دراسات الحرب بواشنطن تقريرا قال فيه إن "داعش" لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة.

وقال مبعوث الصين الخاص بسوريا، الثلاثاء، إنه من الممكن أن يعود نشاط تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا لسابق عهده، وحثّ على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة.

وذكر المبعوث الصيني الخاص شي شياو يان للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن في جنيف: "هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات.. هناك حاجة للانتهاء من الحرب على الإرهاب".