وأثبت الاختبارات أن العشرات من جنود فوج "دوق لانكستر" يتعاطون المخدرات أثناء خدمتهم داخل البلاد وخارجها، من بينهم 20 جنديا كشفت التحاليل الطبية عن تناولهم المخدرات في قبرص.

وذكرت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على أفراد آخرين من فوج "دوق لانكستر" المرموق، بسبب تعاطيهم المخدرات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقال المصدر إنه تم تحديد حوالي 20 جنديا من "رتبة الملوك" يتعاطون المخدرات في قاعدتهم العسكرية في المملكة المتحدة، أثناء تأديتهم الخدمة.

وكشفت وثائق وزارة الدفاع البريطانية أن ما يصل إلى 45 جنديا من فوج "دوق لانكستر" تناولوا مخدرات من بينها الكوكايين، منذ بدء إجراء الاختبارات في عام 2016.

ويتكون فوج "دوق لانكستر" من 3 كتائب، من بينهما كتيبتان احتياطيتان، وتضم الكتيبة الواحدة ألف جندي.

وكان وزير الدفاع البريطاني السابق غافن ويليامسون قد أكد عدم التسامح مطلقا مع متعاطي المخدرات في صفوف القوات المسلحة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجنود المخالفين.

وقد تم بالفعل فصل عدد من الجنود في وقت سابق بسبب تعاطيهم المخدرات، إلا أنه تمت إعادتهم إلى صفوف القوات المسلحة بعد تسديد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وعلقت نائبة وزير دفاع الظل في حزب العمال نيا جريفيث، قائلة إن "الغالبية العظمى من أفراد القوات المسلحة البريطانية تلتزم بأعلى المعايير. من المخيب للآمال دائما أن تختار أقلية صغيرة كسر القواعد بهذه الطريقة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن تعاطي الجنود للمخدرات لا يتماشى مع الخدمة العسكرية، متوعدا من يخالفون التعليمات بالعقاب، وربما الطرد.