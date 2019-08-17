وعثر على إيبستين (66 عاما) ميتا في زنزانته يوم السبت الماضي أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالإتجار بالجنس في سجن في منهاتن السفل،ى مما دفع إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاته.

وألقي القبض على إيبستين، الذي يتمتع باتصالات واسعة، في السادس من يوليو.

ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي آجا ورثي-دافيس لرويترز "سنرسل النتائج بعد فترة وجيزة. إنها حالة انتحار شنقا".

وكان إيبستين مسجلا من قبل بأنه قام بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف بالذنب في 2008 في اتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع أموال لقاصر مقابل الجنس.

وقبل إدانته كان يعتبر الكثير من الأغنياء وذوي النفوذ، وبينهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، من بين أصدقائه.