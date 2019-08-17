وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "الرئيس أكد مجددا أهمية أن تحد الهند وباكستان من التوتر بشأن ولاية جامو وكشمير من خلال حوار ثنائي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، أعلن في وقت سابق الجمعة، أن خان بيّن لترامب مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.

وجاء الاتصال الهاتفي بين ترامب وخان بعد مقتل 5 أشخاص على الأقل، في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند وباكستان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين النوويين، منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري.

وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه، لكن الحادث الأخير وقع بعد أن حذرت باكستان من استعدادها لمواجهة أي هجوم هندي على كشمير.

وقال قرشي خلال مؤتمر صحفي: "اليوم تحدث (خان) إلى الرئيس ترامب. تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة وخصوصا الوضع في كشمير المحتلة".

ولدى استقباله خان في البيت الأبيض الشهر الفائت، أكد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طلب منه التوسط في النزاع المستمر بين الهند وباكستان، بشأن إقليم كشمير، منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، لكن نيودلهي نفت ذلك بشكل قاطع.

وتؤكد نيودلهي أن كشمير مسألة ثنائية، ولا ينبغي أن تكون موضع تدخل دولي.