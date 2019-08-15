ويبدو أن الفيديو التقط بعد لحظات من إقلاع الطائرة، التي كانت تبعد في بداية الصور أمتارا قليلة عن سطح المدرج.

وقالت شركة طيران ووسائل إعلام إن طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب موسكو، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما علقت طيور في محركي الطائرة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 321" التابعة لشركة "أورال" للخطوط الجوية متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في القرم.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المدير العام لشركة "أورال" سيرغي سكوراتوف، قوله: "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين. توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا من أصل 234 راكبا أصيبوا، بينهم شخص واحد إصاباته خطيرة، عندما هبطت الطائرة اضطراريا بعدما اصطدمت بسرب من طيور النورس مما تسبب في تعطيل محركيها.

وقال التلفزيون الحكومي إن مناورة الطائرة أطلق عليها "معجزة فوق رامنسك"، في إشارة للمنطقة التي هبطت بها الطائرة على مسافة كيلو متر واحد من مطار جوكوفسكي الدولي جنوب شرقي موسكو.